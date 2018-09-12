Ergene'de Gündoğdu ve Orhan Veli caddeleri asfaltlandı

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Sağlık Mahallesi'nde bulunan Gündoğdu ve Orhan Veli caddelerini asfaltladı. Yapılan çalışma ile ekipler iki caddeye toplamda 4 bin 50 ton asfalt döktü.

Yol çalışmalarına hızla devam eden Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Mahallesi'nde Gündoğdu ve Orhan Veli Caddesi'ni asfaltladı. İş makinelerinin de yardımıyla hafta içi ve hafta sonu yapılan çalışmalarla asfaltlanan Gündoğdu ve Orhan Veli caddelerine toplamda 4 bin 50 ton asfalt döküldü.

Yapılan çalışmadan dolayı son derece mutlu oldukların belirten mahalle sakinleri bu güzel çalışmalarından dolayı Ergene Belediyesine teşekkür etti.

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, bu iki caddenin tamamlanmasından sonra Sağlık Mahallesi Ergin Sokak, Konuk Sokak ve Yeşiltepe Oğuzhan caddelerini tamamlayacakları ve hemen sonra İbni Sina Caddesi'nde asfalt çalışmalarına başlayacakları belirtildi.