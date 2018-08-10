Ergene’de Halk Oyunları Yaz Okulu devam ediyor

Ergene Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslardan öğrenciler kadar veliler de çok memnun kalıyor. Ergene Belediyesinin ücretsiz yaz okulu kurslarından biri olan Halk Oyunları Yaz Okuluna rağbetin bu sene oldukça fazla olduğu kaydedildi. Ergene ilçesinin 17 mahallesinden de öğrenciler tarafından katılımın sağlandığı Halk Oyunları Yaz Okulunda toplamda 98 öğrenci yer alıyor.

2 Temmuz tarihinde başlayan Halk Oyunları Yaz Okulu kurslarının Marmaracık Mahallesi’ndeki düğün salonu ile Velimeşe Mahallesi’nde bulunan düğün salonlarında gerçekleştirildiği kaydedildi. Haftada 2 gün gerçekleşen Halk Oyunları Yaz Okulunda öğrenciler farklı yörelere ait dans figürlerini öğreniyor.

Velimeşe Mahallesi’nde önceki gün gerçekleşen kursu ziyaret eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel öğrencilere başarılar dilerken onlarla yakından ilgilenen kurs öğretmenlerine de teşekkür ederek, "Bu sene değişik branşlarda açmış olduğumuz yaz okullarında öğrenci kardeşlerimiz yaz tatillerini en iyi şekilde geçiriyor. Ergene Belediyesi olarak çocuklarımıza eğitim alanında her türlü desteği veriyoruz vermeye de devam edeceğiz" dedi.