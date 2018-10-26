Ergene'de 'Hoş Geldin Bebek' projesi devam ediyor

Tekirdağ Ergene Belediyesi, "Hoş Geldin Bebek" projesiyle ilçe sınırları içerisinde yaşayan yeni bebek sahibi olan ailelerin mutluluklarını paylaşmaya devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok projeyi hayata geçirerek vatandaşların takdirini kazanan Ergene Belediye Başkanlığı, yeni bebek sahibi olan ailelere yönelik hazırladığı Hoş Geldin Bebek Projesini sürdürmeye devam ediyor. Projeden duydukları memnuniyeti her fırsatta dile getiren aileler, Ergene Belediye Başkanlığının sosyal belediyecilik anlayışıyla oluşturdukları çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirtti.

Ergene Belediyesi bünyesinde ailelere teslim edilen "Hoş Geldin Bebek" çantasının içinde bebek şampuanı, ıslak mendil, biberon, çocuk bezi, emzik, diş kaşıyıcı, pişik kremi, bebek yağı, bebek kıyafet deterjanı, alt açma örtüsü, anne-bebek kitapçığı ve anne çantası bulunuyor.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel önceki gün Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında ailelere hediyeleri kendi eliyle teslim etti. Yüksel, projeyi ailelerin doğum masraflarına destek olmak ve yeni doğan her çocuğa küçük bir hediye verilmesi amacıyla başlattıklarını söyledi. Başkan Yüksel, "İlçemizde birçok proje hazırlayarak hayata geçirdik. Bunlardan bir tanesi de Hoş Geldin Bebek projesi. Bu projede, yeni doğan bebeklerin bilgilerine sağlık ocakları aracılığı ile ulaşıyor ve onlara yeni doğumda ihtiyaç duyulan bebek bornozu, çocuk bezi, ıslak mendil, biberon ve diş kaşıyıcısı gibi malzemeleri hediye ediyoruz" dedi.