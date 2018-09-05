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05 Eylül 2018 12:31

Ergene’de İbni Sina Caddesi asfaltlanacak

Ergene ilçesinin nüfus yoğunluğu fazla olan mahallerinden biri olan Yeşiltepe Mahallesi’nin İbni Sina Caddesi’nde başlatılan yol yapım çalışmaları sürüyor.

Ergene’de İbni Sina Caddesi asfaltlanacak

05 Eylül 2018 12:31

Çalışmalar kapsamında asfalt serimine geçilecek.


Ergene ilçesinde hızlı bir şekilde devam eden yol çalışmalarından bir yenisi de Yeşiltepe Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerinde başlandı. İş makineleriyle İbni Sina Caddesi kazılırken caddenin diğer kısmında da taş dolgu malzeme serim çalışmalarına başlanıldı.


40 kamyon taş dolgu malzemesini İbni Sina Caddesi’ne seren ekipler hızlı bir şekilde ilerleyen çalışmalar kapsamında malzeme serim çalışması da tamamlanacak. Malzeme seriminin ardından yolun oturuşmasıyla birlikte İbni Sina Caddesi’ne sıcak asfalt dökülecek.


Yapılan çalışmalardan dolayı son derece memnun olduklarını belirten mahalle sakinleri hafta başından itibaren başlayan çalışmaların çok hızlı bir şekilde ilerlediğini belirterek kısa sürede ekiplerin büyük mesafe yol kat ettiklerini ve bu hızlı çalışmadan gayet memnun olduklarını belirtti.


Yıllar sonra İbni Sina Caddesi’ne sıcak asfalt serileceğini belirten mahalle sakinleri Ergene Belediyesine bu hizmetinden ötürü teşekkür ederek yapılan çalışmaların görmezden gelinemeyeceğini kaydetti.




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