Ergene’de ilaçlama çalışmaları

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Marmaracık Mahallesi, Sağlık Mahallesi, Karamehmet Mahallesi, Bakırça Mahallesi, Yulaflı Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi, Velimeşe Mahallesi ve Ulaş Mahallesi’nde sivrisinek, karasinek ve larvalara karşı ilaçlama yaptı.

Yaz aylarında çoğalan ve çevreye rahatsızlık veren sivrisinek, karasinek popülasyonunu kontrol altına almak ve vatandaşlara rahatsızlık vermesini engellemek amacıyla çalışmalarını sürdüren Ergene Belediyesi, 8 farklı mahallede ilaçlama çalışması yaptı. Ergene Belediyesi ilerleyen günlerde belirlenen programa göre diğer mahallelerde de ilaçlama çalışması yapacak.

Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada; ilaçlama çalışmalarının amacının halkı haşere kaynaklı hastalıklardan korunmak, haşerelerin Ergene halkı üzerinde oluşturduğu hastalık riskini minimuma indirmek, özellikle sivrisinek ve karasineklerin verdiği rahatsızlığı azaltmak, halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesini sağlayarak halk ve çevre sağlığını korumak olduğu belirtildi.