Ergene'de ilk ders zili çaldı

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası münasebetiyle Ergene'de tören düzenlendi. Marmaracık Mahallesi'nde yer alan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan program daha sonra Vakıflar İlkokulu'nda devam etti.

Vakıflar İlkokulu bahçesinde düzenlenen törene Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, eşi İlke Kızıltoprak, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Besim Dede, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Vakıflar İlkokulu Müdürü Ferdi Baran ve Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Besim Dede birer konuşma yaptı.

Ergene'de yeni eğitim - öğretim dönemi dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak ise, “Yeni bir eğitim yılının ilk gününde, sizlerle birlikte olmanın, Türkiye'nin aydınlık geleceği olan çocuklarımızı yetiştirecek değerli öğretmenlerimizle ve ülkemizin geleceği çocuklarımızla birlikte olmanın farklı heyecanı ve gururu içinde sizleri selamlıyorum. Eğitim toplumumuzun daha kuvvetli ve daha müreffeh yarınlara ulaşmasında en büyük güçtür. Tarihin her döneminde eğitimi önceleyen milletler, zamanının hakim devleti olmuştur. Yetişmiş bir nesil, güçlü ve kalkınmış Türkiye'nin habercisi olacaktır. Bize düşen görev çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmayı amaç edinmiş, kadim milletimizin tarihini iyi bilen; ilim ve irfan yolunda gayret sarf eden gençler yetiştirmektir. Eminim ki; eğitim camiamız bu minvalde özveriyle çalışmakta ve okullarımızı birer yuva sıcaklığına dönüştürebilmektedirler. Öğrencilerimizin de kendilerine ulvi hedefler belirleyerek, bu hedefler uğrunda fedakârca çalışacaklarına yürekten inanıyorum. Tüm eğitim camiamızın ve sevgili öğrencilerimizin İlköğretim Haftası'nı kutluyor, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının geleceğimiz adına parlak bir dönem olmasını temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Kızıltoprak ilk ders zilini çaldı ve sınıflara geçildi.