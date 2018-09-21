Ergene'de kültür gezileri başladı

Ergene Belediyesi'nin kültür gezileri kapsamında gerçekleştirdiği Bursa gezileri başladı. Ergene'de her gün farklı mahallelerden düzenlenen seferlerle vatandaşlar Bursa'ya kültür gezisine götürülüyor.

Ergene Belediyesi'nin her sene düzenlemiş olduğu kültür gezilerinin bu sene ki durağı Bursa oldu. Geçmiş yıllarda İstanbul, Çanakkale ve Edirne'ye kültür gezisi düzenleyen Ergene Belediyesi bu sene de Bursa iline kültür gezisi düzenledi. İlk olarak Yulaflı ve Bakırça Mahallelerinde bulunan vatandaşlar Kültür Gezisine götürülürken önce ki günlerde de Karamehmet ve Marmaracık Mahallelerinde ki vatandaşlar Kültür Gezisi dahilin de Bursa iline götürüldü.

Ergene Belediyesinin Kültür Gezisinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar son model araçlar ile konforlu bir şekilde yolculuk yaptıklarını, yine yolculuk esnasında kendilerine sunulan ikramlardan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirttiler.

Bursa'da rehber eşliğinde tarihi yerleri gezen vatandaşlar ayrıca Bursa ilinin eşsiz manzarasını da görme şansı yakalıyorlar. Ergene Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Bursa iline düzenlenen kültür gezilerinin 18 Eylül tarihinde başladığı ve 3 Ekim tarihine kadar gezilerin devam edeceği bilgisi edinildi.