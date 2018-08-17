Ergene’de kurban kesim merkezi bayrama hazır

Ergene Belediyesi tarafından vatandaşların kurbanlarını sağlıklı ve düzenli bir şekilde kesmelerini sağlamak amacıyla Sağlık Mahallesi eski futbol sahasının olduğu alana kurulan kurban kesim merkezi hazır hale getirildi. Bayram süresi boyunca Ergeneli vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarını dini vecibelere uygun bir şekilde bu alanda kesebilecek.

Sağlık Mahallesi’nde bulunan kurban kesim merkezinde 16 küçükbaş kesim locası ve 4 büyükbaş kesim locası bulunuyor. Bayram süresi boyunca Ergene Belediyesi zabıta ekipleri kurban kesim alanında vatandaşlara daha hijyenik ve konforlu ortamda dini görevlerini yapmalarına yardımcı olacak.

Ergene Belediyesi yetkilileri kurban kesim alanında üzücü olayların yaşanmaması için birlik ve beraberliğin sembolü olan bugünlerde vatandaşların olası yaralanmalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca kurban satışı süresince bulaşıcı hastalıklara karşı kurban kesim merkezinin belediye ekiplerince düzenli olarak ilaçlanacağı da kaydedildi.