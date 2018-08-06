Ergene’de kurban satış ve kesim alanları kuruluyor

Sağlık Mahallesi’nde eski futbol sahasının olduğu 5. Sokak sonunda kurulmaya başlanılan Kurban pazarında büyük baş ve küçükbaş hayvan satışları ile kesimi yapılacak.

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Sağlık Mahallesi 5. Sokak sonunda kurulan kurban satışı ve kesim alanında hummalı bir çalışma sürerken, önümüzdeki haftalarda tam anlamıyla kurban çadırlarının kurulmuş olacağı kaydedildi.

2 bin 500 küçükbaş ve 500 büyük baş çadır kapasiteli pazar yerinde önümüzdeki hafta çalışmalar tam anlamıyla tamamlanacak. Kurbanlık satışları da çalışmaların tamamlanmasıyla başlayacak. Kurulan kurban pazarının yanı sıra aynı alan üzerinde kurban kesin alanı da bulunacak. Kurban kesim yerinde Ergene Belediyesi tarafından 16 küçükbaş kesim locası ve elektrikli caraskal, 4 büyük baş kesim bölmesi ile vatandaşlar daha hijyenik ve konforlu ortamda dini görevlerini yapmalarına yardımcı olunacak.

Kurban pazarına giren tüm hayvanlar pazar süresince veteriner hekim kontrolünde kurban günü de dahil sağlık muayeneleri ve kontrolleri yapılacak. Zabıta ekipleri ise Kurban bayramında halka açık alanda yapılan kaçak kesimleri önleyerek çevre ve halk sağlığını koruma adına çalışma yapacak.

Sağlık Mahallesi 5. Sokak sonunda kurulan Kurban pazarında yer tahsisi isteyen kurban satıcılarının zabıta müdürlüğü ile iletişime geçmeleri gerektiği de kaydedildi.