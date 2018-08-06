Diğer
Kategoriler
06 Ağustos 2018 14:22

Ergene’de kurban satış ve kesim alanları kuruluyor

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Ergene Belediyesi tarafından Kurban Pazarı ve kesim alanı kurulmaya başlandı.

Ergene’de kurban satış ve kesim alanları kuruluyor

06 Ağustos 2018 14:22

Sağlık Mahallesi’nde eski futbol sahasının olduğu 5. Sokak sonunda kurulmaya başlanılan Kurban pazarında büyük baş ve küçükbaş hayvan satışları ile kesimi yapılacak.


Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Sağlık Mahallesi 5. Sokak sonunda kurulan kurban satışı ve kesim alanında hummalı bir çalışma sürerken, önümüzdeki haftalarda tam anlamıyla kurban çadırlarının kurulmuş olacağı kaydedildi.


2 bin 500 küçükbaş ve 500 büyük baş çadır kapasiteli pazar yerinde önümüzdeki hafta çalışmalar tam anlamıyla tamamlanacak. Kurbanlık satışları da çalışmaların tamamlanmasıyla başlayacak. Kurulan kurban pazarının yanı sıra aynı alan üzerinde kurban kesin alanı da bulunacak. Kurban kesim yerinde Ergene Belediyesi tarafından 16 küçükbaş kesim locası ve elektrikli caraskal, 4 büyük baş kesim bölmesi ile vatandaşlar daha hijyenik ve konforlu ortamda dini görevlerini yapmalarına yardımcı olunacak.


Kurban pazarına giren tüm hayvanlar pazar süresince veteriner hekim kontrolünde kurban günü de dahil sağlık muayeneleri ve kontrolleri yapılacak. Zabıta ekipleri ise Kurban bayramında halka açık alanda yapılan kaçak kesimleri önleyerek çevre ve halk sağlığını koruma adına çalışma yapacak.


Sağlık Mahallesi 5. Sokak sonunda kurulan Kurban pazarında yer tahsisi isteyen kurban satıcılarının zabıta müdürlüğü ile iletişime geçmeleri gerektiği de kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç