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Ergene'de öğrencilere afet eğitimi

Tekirdağ Ergene’de Marmaracık Ortaokulu öğrenci, öğretmen ve velilerine yönelik olarak Afet ve Acil Durum Eğitimi düzenlendi.

Tekirdağ Ergene'de Marmaracık Ortaokulu öğrenci, öğretmen ve velilerine yönelik olarak Afet ve Acil Durum Eğitimi düzenlendi.


Ergene Kaymakamlığı ve özel bir firma katkılarıyla düzenlenen eğitim sunumunda katılımcılara afet ve acil durum anlarında ne yapacakları ve nasıl önlem alacakları anlatıldı.


Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, afetlerin ya da acil durumların önlem alınmadığında çok daha yıkıcı ve etkili sonuçlar doğuracağını, tüm vatandaşların bu çalışmalara katkı sağlaması gerektiğini vurgulayarak, dönem içerisinde afet ve acil durum farkındalığı için yoğun bir çaba harcayacaklarını belirtti.

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