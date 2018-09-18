Ergene'de Oğuzhan Caddesi asfaltlandı

Asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiren Ergene Belediyesi Sağlık Mahallesi Konuk Sokak'ın ardından Yeşiltepe Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ni de asfaltladı. Oğuzhan Caddesi'nde yapılan asfaltlama çalışmalarını Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel de yerinde inceledi.

Ergene Belediyesi her gün farklı bir sokağı, farklı bir caddeyi asfaltlayarak çalışmalarına devam ediyor. Hazırlanan plan ve program çerçevesinde asfaltlama çalışmalarını sürdüren Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olan ekipler, Sağlık Mahallesi Orhan Veli ve Gündoğdu Caddelerini asfaltladıktan sonra şimdi de Yeşiltepe Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ni asfaltladı. Yapılan çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını belirten mahalle sakinleri bu güzel çalışmalarından dolayı Ergene Belediyesine teşekkür etti.

Başkan Yüksel çalışmaları yerince inceledi

Oğuzhan Caddesi'nde yapılan asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, asfaltlama çalışmalarında bulunan ekiplere kolaylıklar dileyerek yapılan çalışma hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Başkan Yüksel, “Yapılan çalışmaları yerinde görüp ve incelemek maksadıyla ilgili teknik ekibimizle mahallemize geldik. Ergene Belediyemizde yoğun bir çalışma var. Gerek bordür çalışmaları, gerek kaldırım, gerek asfalt ve yol çalışmaları yapılıyor. Sevgi kenti Ergenemizde İnsan odaklı hizmet etmeyi kendimize ilke edindik” dedi.