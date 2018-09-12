Ergene'de okul güvenliği toplantısı yapıldı

Ergene'de okul güvenliği toplantısı Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak başkanlığında yapıldı.

Tekirdağ genelinde 180 bin öğrencinin ders başı yapacağı 2018-2019 eğitim - öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçmesini sağlamak amacıyla Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak'ın başkanlığında Okul Güvenliği Toplantısı yapıldı.

Okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda, başlayacak olan eğitim-öğretim sezonuyla birlikte eğitim camiasında varsa eksikliklerin tespit edilerek bu eksikliklerin bir an evvel giderilmesi ve yeni eğitim - öğretim yılının güven ve huzur içerisinde geçirilebilmesi amacıyla güvenlik ve asayiş yönünden alınması gereken tedbirler masaya yatırıldı.

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Kaymakam Fatih Kızıltoprak, “Öğrencilerimizin güvenli bir şekilde okula gidiş ve gelişleri ile okul servislerinin denetlenmesi ve okul çevrelerinde alınması gereken güvenlik tedbirleri konusunda fikir alışverişinde bulunduğumuz verimli bir toplantı oldu. 2018-2019 eğitim öğretim yılının tüm ülkemize ve Ergenemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Velilerimize ve öğrencilerimize ve tüm eğitim camiasına huzurlu sağlıklı bir yıl diliyorum” dedi.