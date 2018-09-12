Ergene'de okullar dezenfekte edildi

Okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrencilerin daha steril bir ortamda eğitim görmeleri amacıyla yapılan çalışma ile Ergene'deki tüm okullarda ilaçlama çalışmaları tamamlandı. Öğrencilerin günün büyük bir bölümünü okulda geçirdiklerini ve okullardaki yoğunluk sebebiyle ilaçlama ve dezenfekte çalışmasının yapıldığını ifade eden Ergene Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilaçlama çalışmalarının yıl içerisinde de belirli periyotlarda süreceğini kaydetti.

Ergene Belediyesince ilçe genelinde yer alan 468 derslik mantar, virüs ve bakterilere karşı dezenfekte edilirken, bunun yanı sıra ayrıca yine okulların kapı kolları, merdiven tutacakları, tuvaletler, kantinler, soyunma odaları ve bahçede yer alan çocuk oyun grupları da dezenfekte edildi.