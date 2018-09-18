Ergene'de park sayısı 78'e yükseldi

Ergene Belediyesi, sosyal donatı ve yeşil alan oluşturma konusundaki başarılı çalışmaları ile ilçedeki park sayısını 78'e yükseltti.

Ergene ilçesine değer katan parkları vatandaşların hizmetine sunan Ergene Belediyesi kurulmuş olduğu yıldan itibaren yapmış olduğu yeni park çalışmaları ile Ergene ilçesindeki park sayısını 78'e yükseltti. Hizmet süresi içinde Masal Park, Sevgi Parkı, Barış Parkı, Zübeyde Hanım Parkı, Cumhuriyet Parkı, Türkan Bebek Parkı, İğneler Mahallesi'ne Gençlik ve Aile Parkı gibi bir çok park açılışı gerçekleştiren Ergene Belediyesi son olarak Velimeşe Mahallesi'nde şehitlerin isimlerinin verildiği Şehit Mustafa Erişen ve Şehit Sedat Mekan parklarının açılışını gerçekleştirdi.

Ergene Belediyesi tarafından yapımı tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulan parklar ile Ergene'de yeşil alan sayısında da yükselme olurken, mahallelere kazandırılan bu parklardan Ergene halkının memnun olduğu kaydedildi.

İçinde yeşil alanların ve farklı aktivitelerin olduğu parkların açılması ile Ergene ilçesi daha güzel bir görüntüye kavuştu. Yeşil bir Ergene oluşturmak için ilçe genelindeki yeşil alanlara 65 bin 150 metrekare aktif kullanılabilen park alanları,32 bin 300 metrekare yeşil alan kazandırıldı. Park yapımının yanı sıra 16 bin 700 adet ağaç, 57 bin 750 mevsimlik çiçek, 2 bin 700 adet çalı ve 11 bin 628 adet gül dikildi.