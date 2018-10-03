Ergene'de park ve bahçelerde yoğun mesai

Ergene Belediyesine bağlı olan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe sınırlarında bulunan park, bahçe, çocuk bahçesi, park sahaları, yaya bölgeleri ve yeşil alanlarda ot biçme ve ağaç dikme çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.

Ekipler önceki gün Bakırça, Velimeşe TOKİ, Ahimehmet ve Esenler Mahalleleri'nde ot biçme ve park temizliği yaptı. Bunun yanı sıra bir diğer ekipler de Velimeşe Mahallesi TOKİ Camii, Merkez Cami, Sevgi Yolu Camii, Hacı İbiş Camii, Sağlık Mahallesi İmam Hüseyin Camii, Sağlık Mahallesi Camii, Yeşiltepe Mahallesi'nde yeni yapılan cami, Marmaracık camilerinde de ot biçme ve çevre temizliği çalışmalarında bulundu.

Yaz dönemi boyunca yoğun bir iş maratonu içinde olan Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, özellikle bu sene yaz ayı içinde yağan yağmurlardan sonra ilçe sınırındaki yeşil alanlarda yabani otların çoğaldığını, dolayısıyla ekiplerin bir yandan uzayan otları kestiğini diğer yandan da yabani otlarla mücadele konusunda çalışmalar yaptığını kaydetti.