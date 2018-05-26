Diğer
Kategoriler
26 Mayıs 2018 17:45

Ergene’de parke taş yapım işi sürüyor

Ergene Belediyesi tarafından ilçe genelindeki bazı mahallelerde başlatılan parke taş yol yapım işi sürdürülüyor.

Ergene’de parke taş yapım işi sürüyor

26 Mayıs 2018 17:45


Ergene’nin Yeşiltepe Mahallesi Ülker Sokak üzerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ergene’de yapılmayan yol kalmayacağını kaydetti.


Sadece Ergene’nin merkez ilçelerinden olan Yeşiltepe Mahallesi’nde değil köyden mahalleye dönüşen yerlerde ve Ergene’nin tüm mahallelerinde ihtiyaç olan bölgelerde parke taş yol çalışması yapacaklarını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ergene’nin sevgi kenti kendilerinin de bu Ergene sevgisi ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç