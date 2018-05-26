Ergene’de parke taş yapım işi sürüyor

Ergene’nin Yeşiltepe Mahallesi Ülker Sokak üzerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ergene’de yapılmayan yol kalmayacağını kaydetti.

Sadece Ergene’nin merkez ilçelerinden olan Yeşiltepe Mahallesi’nde değil köyden mahalleye dönüşen yerlerde ve Ergene’nin tüm mahallelerinde ihtiyaç olan bölgelerde parke taş yol çalışması yapacaklarını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Ergene’nin sevgi kenti kendilerinin de bu Ergene sevgisi ile çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.