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04 Ağustos 2018 20:17

Ergene’de parke taş yol yapım çalışmaları sürüyor

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde belediye tarafından ilçe genelinde birçok mahallede başlatılan parke taş yol yapım işi tüm hızıyla devam ediyor.

Ergene’de parke taş yol yapım çalışmaları sürüyor

04 Ağustos 2018 20:17


Hizmet belediyeciliği ve vatandaş memnuniyetini ön planda tutan Ergene Belediyesi ilçe genelinde başlatılan parke taş yol yapım çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olan ekipler farklı gruplar halinde Sağlık ve Yeşiltepe Mahallelerinde çalışmalarını sürdürürken Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan Işık Caddesi ve Çinili Sokak’ta parke taş çalışmalarının yanı sıra Sağlık Mahallesi’nde de Defne Sokak ve Gündoğdu Caddesi’nde ekipler parke taş yol yapım çalışmalarında bulunuyor.


Ekipler öncelikle parke taş yol yapılacak olan sokağı iş makineleri yardımıyla kazıyor, ardından kumlama yapan ekipler daha sonrasında stabilize çalışmasının ardından parke taşları döşemeye başlıyor.


Yapılan çalışmaları memnuniyetle karşılayan vatandaşlar olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı aksaklıklar oluşsa da yapılan hizmetin görmezden gelinemeyeceği görüşünü savunarak Ergene Belediyesi ekiplerine teşekkür ettiler.




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