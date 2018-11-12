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Ergene'de parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor

Ergene Belediyesi tarafından ilçenin Yeşiltepe ve Sağlık Mahallelerinde başlanan parke taş yapım çalışmaları sürüyor.


Hizmet belediyeciliği ile vatandaş memnuniyetini ön planda tutan Ergene Belediyesi, ilçe genelinde kilit parke taş döşeme çalışmalarına devam ediyor. Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olan ekipler Yeşiltepe Mahallesi'nde Yasemin Sokak, Sağlık Mahallesi'nde Ebru Sokak, Adalı Halil Pehlivan Sokak ve Atabey Caddesi'nde kilit parke taş döşeme çalışmalarına başladı.


Sağlık ve Yeşiltepe Mahallelerinin bazı sokaklarında sürdürülen çalışmaların mahallelerdeki diğer sorunlu bölgelerde de devam edeceği kaydedildi.


Darbe direnci ve yük taşıma kabiliyeti olan dayanıklı kilit parke taşlar ile sokaklarının daha güzel bir hale geldiğini belirten mahalle sakinleri, hizmetleri takdirle karşıladıklarını belirterek Ergene Belediyesine teşekkür etti.

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