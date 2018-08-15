Ergene’de parke taşı döşeme çalışmaları

Ergene Belediye Başkanlığı yol bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Mahalle sakinleri, ilçe sınırlarında devam eden parke kilit taş döşeme çalışmalarından mutlu olduklarını belirtti. Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Yeşiltepe Mahallesi Namık Kemal 1. Aralık’ta kilit parke taş döşeme çalışmasını tamamlayan ekipler yine Yeşiltepe Mahallesi Çinili Sokak üzerinde kilit parke taş döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Darbe direnci ve yük taşıma kabiliyeti olan dayanıklı kilit parke taşlar ile sokaklarının daha güzel bir hale geldiğini belirten mahalle sakinleri hizmetleri takdirle karşıladıklarını belirterek Ergene Belediyesine teşekkür etti.