Ergene’de Pınarbaşı Çok Amaçlı Salon açıldı

İlçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi’nde düzenlenen açılışa Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, davetliler ve Ergeneli vatandaşlar katıldı.

"Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğiz"

Açılış töreninde konuşan Başkan Albayrak, "Bütün ilçe belediyelerimiz ile birlikte Tekirdağ için var gücümüzle çalışıyoruz. Görev süremizin başından bu yana çok mesafe kat ettik. Altyapıyı il genelinde büyük oranda tamamladık. Daha hizmet süremizin tamamlanmasına bir yıla yakın bir süreç var. İl genelinde hizmet ve yatırımlarımız devam edecek. Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğiz. Ergene Belediyesine, Pınarbaşı Mahallemize kazandırdıkları bu güzel tesis için teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Ergene Belediyesi Pınarbaşı Çok Amaçlı Salon’un açılışı, protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek gerçekleştirildi. Açılıştan sonra katılımcılar tesisi gezerek tesis hakkında bilgiler aldı.