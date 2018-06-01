Ergene’de Ramazan ayı dolayısıyla 2. el eşya çadırı kuruldu

el eşya çadırının hizmet verdiğini açıkladı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşın her daim yanında olan Ergene Belediyesi ilçe genelinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek amacıyla Marmaracık Mahallesi’nde hayata geçirdiği 2.El Eşya Mağazası, 2016 yılında 16 bin 937 eşyayı 971 aileye, 2017 yılında 18 bin 842 eşyayı bin 301 aileye, 2018 yılında 5 bin 343 eşyayı 284 aileye dağıtarak ihtiyaçlarını karşılamıştı.

2. El Eşya Toplama Projesi kapsamında ilçe genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara giyimden koltuğa, çamaşır makinasından çocuk oyuncağına kadar ailelerin ihtiyaçlarını karşılayabilme hedefiyle kurulduğu, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılandığının bilgisi kaydedildi.

Bayram öncesi dar gelirli ailelerin yüzlerini güldürmek bir nebzede olsa bayram havasını yaşatmak adına hayata geçirilen 2. El Eşya Çadırından vatandaşlar duydukları memnuniyeti dile getirerek projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel olmak üzere herkese teşekkürlerini iletti.