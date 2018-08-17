Ergene’de şadırvanlar dezenfekte edildi

Ergene ilçesinde tüm cami ve ibadethanelerin şadırvanlarını ve umumi tuvaletleri Ergene Kaymakamlığının olur yazısına istinaden, Ergene Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından bulaşıcı mantar bakteri ve virüslere karşı dezenfekte edildi. Cami cemaati yapılan temizlik çalışmasından dolayı çok memnun olduklarını belirterek Ergene Belediyesine teşekkürlerini iletti.

"Ergene halkının sağlıklı ve temiz ortamlarda ibadetini yapması için ekiplerimiz üzerine düşeni yapmaktadır" diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ayrıca belediyeye ait tüm kurban kesim yerlerinde de kurban süresince dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini de kaydetti.