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17 Ağustos 2018 12:16

Ergene’de şadırvanlar dezenfekte edildi

Tekirdağ Ergene Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde bulunan toplam 28 camide çevre ve halk sağlığına yönelik yaptığı çalışması ile bulaşıcı mantar bakteri ve virüslere karşı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Ergene’de şadırvanlar dezenfekte edildi

17 Ağustos 2018 12:16


Ergene ilçesinde tüm cami ve ibadethanelerin şadırvanlarını ve umumi tuvaletleri Ergene Kaymakamlığının olur yazısına istinaden, Ergene Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından bulaşıcı mantar bakteri ve virüslere karşı dezenfekte edildi. Cami cemaati yapılan temizlik çalışmasından dolayı çok memnun olduklarını belirterek Ergene Belediyesine teşekkürlerini iletti.


"Ergene halkının sağlıklı ve temiz ortamlarda ibadetini yapması için ekiplerimiz üzerine düşeni yapmaktadır" diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, ayrıca belediyeye ait tüm kurban kesim yerlerinde de kurban süresince dezenfekte çalışmalarının devam edeceğini de kaydetti.




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