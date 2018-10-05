Ergene'de Sağlık Mahallesi'nde asfalt yapım çalışmaları

Sokak'taki çalışmalarını da tamamladı ve asfaltlamaya hazır hale getirdi.

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipler, asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sağlık ve Yeşiltepe Mahallelerinde geçtiğimiz ay birçok sokak ve caddede asfaltlama yapan Ergene Belediyesi şimdi de Sağlık Mahallesi'nde Edirne 9. Sokağı asfaltlayacak. Geçtiğimiz hafta içinde asfalt çalışması için büyük iş makineleri ile Edirne 9. Sokak üzerinde kazı çalışmalarına başlayan Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olan ekipler dolgu malzemesini de sererek asfalt için tüm çalışmalarını tamamladı.

Edirne 9. Sokak'ta, önümüzdeki günlerde sıcak asfalt serimi gerçekleşeceği belirtilirken mahalle sakinleri bu güzel çalışmadan dolayı Ergene Belediyesine teşekkürlerini iletti. Mahalle sakinleri, "Sağlık Mahallesi'nde bulunan diğer sokak ve caddelerin asfaltlanmasından sonra acaba bizim sokağımızda asfaltlanır mı diye düşünüyorduk, sağ olsun belediyemiz asfalt hizmetinden bizi de mahrum bırakmadı" dedi.