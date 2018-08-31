Ergene’de şehitlerin isimlerinin verildiği parklar açıldı

Ergene Belediyesinin Velimeşe Mahallesi’nde yaptığı Şehit Piyade Onbaşı Sedat Mekan ve Şehit Jandarma Er Mustafa Erişen Parkları’nın açılışına Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer, Ergene Garnizon Komutanlığına bağlı 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Topçu Kurmay Albay Erdoğan Koçoğlu, Ergene Garnizon Komutan vekili Piyade Binbaşı Fuat Dönmez, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Belediye Başkan Yardımcıları Menderes Yıldız, Nuh Nuhoğlu, Ayça Çevikelli, Hülya İnci, Ergene Belediyesi Meclis üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi Ergene İlçe Başkanı Erdinç İrel, Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar, şehit aileleri, sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehitlerin isimlerinin verildiği parkların açılışında konuşma yapan Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, "Bu güzel parkların oluşmasında emeği geçen Ergene Belediyesini ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Burada sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı büyük bir coşkuyla kutladık. Şehitlerimiz Piyade Onbaşı Sedat Mekan ve Şehit Jandarma Er Mustafa Erişen’in isimlerinin verildiği parklarımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu vatan toprakları şehitlerimiz ve gazilerimiz ile kuruldu ben buradan şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kaymakam Kızıltoprak’ın konuşmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer konuşma yaptı. Yüceer konuşmasında, "Şehitlerimiz Sedat Mekan ve Mustafa Erişen vatan uğruna canlarını seve seve feda etmişlerdir işte bu şehitlerimiz bizim gururumuzdur. Dünyaya asla esaret görmeyeceğimizi, asla kimseye boyun eğmeyeceğimizi, şehit kanlarıyla sulanmış her karış toprağımızı her bir ilimizin memleketimizin, bağımsızlığımızın, cumhuriyetimizin ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizim için çok kıymetli çok önemli bir gün olması dolayısıyla bugün bizler için çok kıymetli ve ben diyorum ki ne mutlu ki biz bu ülkenin evladıyız. ’Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ diyen atalara sahibiz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, şehit ve gazilerimizi minnetle, rahmetle anarak saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun "Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun, onlar bu vatan toprağı için canlarını verdiler, bu topraklar için hayatlarının bağrında ebediyete intikal ettiler. Ergeneli Sedat Mekan ve Mustafa Erişen’in isimleri bu parkta yaşayacak. Ben bu güzel çalışmalarından dolayı Ergene Belediye Başkanına teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin isimleri burada ebediyen yaşayacak" diye konuştu.

Park açılışında son olarak ise Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel konuştu. Başkan Yüksel, "Şehit jandarma er Mustafa Erişen 1984 yılında doğdu, 2005 yılında şehit düştü. 21 yıllık kısacık bir hayat. Şehit piyade onbaşı Sedat Mekan 1995 yılında doğdu, 2018 yılında şehit düştü. 23 yıllık kısacık bir hayat. Yaşanacak bir kocaman ömürleri varken, onlar askerlik görevlerini yaparken şehit düştüler. Bu acı elbette şehit ailelerinin ocaklarına düştü ama bu acı her şehit haberinde olduğu gibi, hepimizin de yüreğine düştü. Onlar yalnızca sizin evlatlarınız değil artık. Onlar bizim, hepimizin, bu halkın evlatlarıdır. Onların anısını hep beraber yaşatmak da hepimizin ortak görevidir. Şehitlerimizin isimleri bundan böyle sonsuza dek bu parklarda yaşayacaktır. Tarih boyunca bu topraklarda emperyalizmin hep gözü olmuştur. Biz bu devleti kanla kurduk. Binlerce şehit verdik, vatanımız savunmak için hala şehitler veriyoruz. Yedi düvel bu topraklara saldırdığında bu memleketin evlatları omuz omuza mücadele vererek, kurtuluş savaşını, bağımsızlık savaşını verdiler ve bu vatanı kurtararak bizlere armağan ettiler. Bu topraklarda özgürce yaşıyorsak onlar sayesindedir, o halde önce onların komutanı, ama hepimizin önderi gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz" dedi.

Başkan Yüksel ayrıca, "Şehitlerimizin isimlerini bu parklarımızda yaşatacağız. Anıları yaşatacağız. Onları ve bu vatan için canlarını vermiş tüm şehitlerimizi, gazilerimizi hep şükranla anacağız. Parklarımızı mahalle halkımıza emanet ediyorum. Parklarımızı şehitlerimizin anılarına uygun şekilde kullanıp korumalarını rica ediyorum. Ben tüm şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve minnet ile anıyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Parklarımızın halkımıza hayırlı olmasını diliyor, açılışımıza gelen herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri şehit ailelerinin de katıldığı törenle kurdele kesimi yaparak şehitlerin adlarını taşıyan iki ayrı parkın resmi açılışını gerçekleştirdi.