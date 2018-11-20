Ergene'de sevgi elden ele yayılıyor

Ergene Belediyesinin hayata geçirdiği 'Sevgi Elden Ele Mağazası' ile yaklaşık 40 bin kıyafet ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşın her daim yanında olan Ergene Belediye Başkanlığı, Marmaracık Mahallesi'nde hayata geçirdiği Elden Ele Sevgi Mağazası'nda bulunan kıyafetleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmaya devam ediyor. Ergene Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Elden Ele Sevgi Mağazası'nda bu zamana kadar 39 bin 481 kıyafet ihtiyaç sahibi ailelere verildi.

Ergene Belediyesi ekipleri, hayırseverlerin bağışladığı ikinci el ile kullanılmayan eşya ve kıyafetleri evden alıyor. Toplanan giysiler yıkanıp ütülendikten sonra yardım merkezlerindeki raflara konuluyor.

Ergene Belediye Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen Elden Ele Sevgi Mağazası'ndan vatandaşlar da duydukları memnuniyeti dile getirerek mağazanın hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.