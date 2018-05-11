Bilişim Teknolojisi alanında 8, Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında 7, Beden Eğitimi alanında 5, Kimya Teknolojisi alanında ise 2 proje olmak üzere toplam 22 projeden oluşan ve 42 öğrenci ile 8 danışman öğretmenin görev aldığı fuarın açılışı Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak tarafından gerçekleştirildi.

Bilim Fuarı’nın açılışında konuşan Kaymakam Kızıltoprak, bugüne kadar geçen sürede Deri Sanayicileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin güzel projeler yaptığını ve bundan sonra da çalışmaların böyle devam edeceğine inandığını belirtti.

Projeleri gezerek incelemelerde bulunan Kızıltoprak, öğrencileri ve öğretmenleri çalışmalarından dolayı tebrik etti.