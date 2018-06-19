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19 Haziran 2018 18:12

Ergene’de ‘Yaz Okulu Kursları’ başlıyor

Ergene Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen yaz okulu kursları için kayıtlar başladı.

Ergene’de ‘Yaz Okulu Kursları’ başlıyor

19 Haziran 2018 18:12


Öğrencilerin yaz tatillerini hem eğlenceli hem verimli bir şekilde değerlendirmesini sağlamak amacıyla düzenlenen programda basketbol, voleybol, halk oyunları, İngilizce, futbol, görsel sanatlar, okuma ve okuma saatleri branşlarında kurslar verilecek. Açılan kurslara katılmak isteyenler 22 Haziran tarihine kadar; Ulaş Belediye Binası, Velimeşe Hizmet Binası, Zübeyde Hanım Kurs Merkezi, Yeşiltepe, Sağlık, Marmaracık Halı Sahasında başvuru yapabilecek. Öğrencilerin yaz okuluna katılmak için nüfus cüzdanı fotokopisi ve ikametgah ile başvuruda bulunması gerekiyor.


“Çocuklarımızı Önemsiyoruz”


Yaz Okulu Kursları konusunda Ergene Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yaz dönemlerini en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak adına gerekli çalışmaları başlattık. Okul hayatlarında belediye olarak üzerimize düşen görevi üstelenerek okullarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Okulların kapanmasıyla öğrenciler, yaz okulları sayesinde yaz tatillerini bir yandan eğlenerek, bir yandan da farklı branşlarda eğitim alarak geçirmektedir. Her yıl artan talep bizi memnun etmektedir. Bu anlamda öğrencilerin ve ailelerin memnuniyetinden dolayı kurslarımızı her yıl devam edecektir” denildi.




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