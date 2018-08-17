Ergene’de yaz okulu öğrencileri sertifikalarını aldı

Ergene Belediyesi tarafından her sene olduğu gibi bu sene de yaz okulu kursları düzenlendi. 2 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen kurslara katılan öğrenciler kurslarını başarıyla tamamlayıp katılım sertifikalarını Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’in elinden aldı. Velimeşe Mahallesi Ergene Belediyesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen sertifika törenine Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ayça Çevikelli, Menderes Yıldız, Nuh Nuhoğlu, Ergene Belediyesi Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Örnek gösterilen bir belediye olduk"

Sertifika töreninde konuşma yapan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergene Belediyesi yeni bir belediye olmasına rağmen kısa sürede yaptığı hizmetlerle, yaptığı çalışmalarla Tekirdağ’da, Trakya’da örnek gösterilen bir belediye konumuna geldi. İşte bugün de kursu tamamlayan 500’ün üzerinde öğrencimizle birlikte olduk. Biz yaz kurslarını çocuklarımız için açtık. Bu kurslardan faydalanmaları, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları, sağlıklı ve nitelikli birer birey olmalarına katkı sağlamak için onlara çeşitli kültür ve spor branşlarında ücretsiz kurslar verdik ve bundan sonra da kurs sayılarımızı çoğaltarak daha da büyüteceğiz" dedi.

"Daima gençlerimizin yanındayız"

Başkan Yüksel ayrıca, "Ergene Belediyesi biliyorsunuz tesislere önem veren bir belediye. Bu sene Ocak ayında kapalı spor salonumuzu hep birlikte açtık. Yine bir başka spor tesisimiz olan Naim Süleymanoğlu Tesislerini de açtık. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına, onlara bu güzel spor tesisi hizmetlerini sunduk. Sağlıklı bir gelecek yetiştirmek için çocuklarımıza sporu öğreteceğiz. Ergene Belediyesi daima gençlerin yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir" şeklinde konuştu.

"Projelerimiz tamamen halkımız ve gençlerimiz için"

"Ben gençlerimizi, evlatlarımızı tebrik ediyorum" diyen Başkan Yüksel, "Bizler gençlerimize her alanda destek oluyoruz, yanlarında yer alıyoruz. Gençlerimizde olduğumuz gibi halkımızın da yanındayız. Biliyorsunuz 19 Mayıs tarihinde Pınarbaşı Mahallemizde inşa etmiş olduğumuz kapalı düğün salonumuzun açılışını gerçekleştirdik. Yan tarafında aileler için parklar, çocukları için oyun sahaları, basketbol sahaları yaptık. Aileler parklarda otururken çocuklarımız da bu parkların yanında bulunan oyun sahalarında doyasıya eğleniyor, güzel vakit geçiriyorlar. Aynı paralelde 29 Ağustos tarihinde Kırkgöz Mahallemizde de inşaatı devam eden diğer düğün salonumuzun açılışını yapmak istiyoruz. Esenler Mahallemizde de bu projenin üçüncüsünü gerçekleştireceğiz ve bu projeler tamamen halkımız adına, gençlerimiz adına yapılan projeler" diye konuştu.

"Kreş projemizi hayata geçireceğiz"

Eğitime destek veren bir belediye olduklarını da kaydeden Başkan Yüksel, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz 11 ilçeye 11 okul projesi kapsamında Ergene’mize okul yaparken biz de boş durmadık. Yeşiltepe Mahallesi’nde 3-6 yaş çocuklarımız için, çalışan anneler adına kreş projesi yapımına başladık. Bu güzel eğitim yuvamızı yeni eğitim öğretim yılımızda hayata geçireceğiz. Yine aynı projeden Ulaş Mahallesi’nde de yapacağız. Şu anda ihalesi yapıldı bu projeyi de inşallah sizlerle birlikte hayata geçireceğiz" dedi.

"Halkımızın desteği ile çok çalışıyoruz"

Başkan Yüksel konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeni belediye olmamıza rağmen 880 bin metrekare kilit parke taş yol yaptık, kaldırım yaptık, 22 bin 500 kilometre asfalt yol yaptık. Takriben 100 kilometrenin üzerinde yeni yollar yaptık. Şu anda yol çalışmalarımız tüm hızıyla da devam ediyor. Bizler gücümüzü halktan alıyoruz, halkımızın desteği ile çok çalışıyoruz. Şu anda Sağlık Mahallemizde sevgi yolu inşa ediyoruz, biliyorsunuz bu sevgi yolundan Vakıflar Mahallemizde ve Yeşiltepe Mahallemizde eski pazar yolunda yapmıştık. Şimdi de bir yenisini Sağlık Mahallemize yapıyoruz. Ben bu tür hizmetlerimizin tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum ve tüm öğrencilerimizi de tebrik ediyorum" dedi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’in konuşmasının ardından gerçekleşen çeşitli etkinlikler çerçevesinde öğrencilere sertifikaları verilirken kurs öğretmenlerine de teşekkür plaketleri takdim edildi.

Öğrenci velileri yaz okulu kurslarından memnun kaldıklarını belirterek, "Çocuklarımız yaz okulu sayesinde çok verimli bir yaz dönemi geçirdi, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’e bu güzel projesi için çok teşekkür ediyoruz. Belediyemiz her şekilde yanımızda oluyor, bize yardım ediyor" dedi.