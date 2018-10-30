Ergene'de yeni sevgi yolu açıldı

Sokak'ta bulunan Sevgi Yolu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Ergene Belediyesi Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Sağlık Mahallesi'nde düzenlemiş olduğu fener alayı ile taçlandırdı. Binlerce kişi Sağlık Mahallesi Pazar alanında gerçekleşen fener alayı etkinliğine katılırken Ergene Cumhuriyet değerleri ile Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarının hatırasına sahip çıktı. Fener alayında Sağlık Mahallesi'nde Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in projesi olan Sevgi Yolu'nun açılışı da yapıldı. Fener alayı etkinlikleri, Ergene Çocuk Korosu'nun şarkıları ile başlarken, ardından halk oyunları gösterileri ve Gencer Savaş bandosunun gösterileri ile devam etti.

Sağlık Mahallesi Pazar alanından başlayan korteje binlerce kişi ellerinde ki Türk bayrakları ile katılırken marşlar eşliğinde Sevgi Yolu'na kadar yüründü. Burada kurdele kesimi ile Sevgi Yolu'nun açılışı gerçekleştirildi. Başkan Yüksel kurdele kesiminden önce kısa bir konuşma yaparak, “Bugün hepimizin için çok anlamlı bir gün, bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yıl dönümü. Bize bu mutluluğu bu gururu yaşatan Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını şükran ve minnetle anıyorum” dedi.

"Siz varsanız Ergene de var"

Başkan Yüksel konuşmasının devamında, “Sevgili Ergeneliler, benim burada belediye başkanı olmadan önce Sağlık Mahallesi'nde çok büyük bir hayalim vardı, çok büyük bir projem vardı. Bu proje sevgi yoluydu. İşte bugün burada hayalini kurduğum projemi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Hedefime ulaşmaktan dolayı son derece gururluyum, siz Ergeneliler her zaman en iyisine layıksınız, sizlerle birlikte daha çok güzel projelerin açılışını gerçekleştireceğiz, sizler bize görev verdiğiniz sürece bu projelerimiz devam edecek, siz varsanız Ergene var” dedi.

Kurdele kesiminin ardından fener alayı korteji Sevgi Yolu üzerinden devam etti. Gencer Savaş bandosunun marşları ve havai fişek gösterilerinin ardından kortej son buldu.