Ergene'de yol ve kaldırım çalışmaları sürüyor

Yapılan asfaltlama ve kilit parke taşı çalışmasıyla sorunlu yollar tek tek onarılıyor.

Ergene'deki yol sorununu ortadan kaldırmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam eden Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Yeşiltepe Mahallesi'nde Ebru Sokak, Çinili Sokak, Serhat Sokak, İnanç Sokak ve Yaşar Doğu Caddesi'nde kilit parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmaları takdirle karşılayan mahalle sakinleri kilit parke taş döşeme çalışmalarıyla sokaklarının yeni bir görüntüye kavuştuğunu belirtti.

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olan diğer ekipler de Sağlık Mahallesi Edirne 1. Sokak'ta sıcak asfalt öncesi yol kazı çalışmalarına başladı. İş makineleriyle kazılan sokağın önümüzdeki günlerde asfaltlanacağı kaydedildi.

Ergene'nin her noktasında yol çalışmalarını sürdüren Ergene Belediyesi özellikle Sağlık Mahallesi ve Yeşiltepe mMahallelerinde yapılan asfaltlama ve beton parke taş çalışmaları ile vatandaşların yol sorununa çözüm buluyor.