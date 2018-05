Ergene’de yol yapım çalışmaları son sürat devam ediyor

Hizmet belediyeciliği ve vatandaş memnuniyetini ön planda tutan Ergene Belediyesi, yol çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde birçok mahallenin asfaltlama, kilit parke ve yol onarım bakım çalışmalarını gerçekleştiren Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sağlık ve Yeşiltepe Mahalleleri başta olmak üzere merkez ve kırsal mahallelerde çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Çalışmaların birçok noktada hummalı bir şekilde devam ettiğini anlatan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergene, günden güne gelişiyor ve değişiyor. Verdiğimiz sözleri, bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Tekirdağ Büyükşehir Belediyemiz, 100 kilometrelik içme suyu hattı ve 120 kilometrelik alt yapı kanal hizmeti gibi büyük yatırımları ilçemizde gerçekleştirdi. Vakıflar, Sağlık ve Yeşiltepe Mahallelerinde yaşanan alt yapı sorunları çözüme kavuşturulduktan sonra, mahallelerimizde üst yapı çalışmaları kapsamında 55 bin metre parke taşı, 15 bin metre asfalt yapımı, 10 bin metre yol bakım çalışmaları, 96 bin 500 metre yağmur suyu hattı döşeme çalışmaları yapıldı. İlçe genelinde toplamda 598 bin 163 metrekare taş kullanarak 68,5 kilometre yeni yol yapıldı. Yaklaşık 81 bin ton asfalt ile toplamda 22,5 kilometre asfalt yol yapıldı. Merkez ve kırsal ayırt etmeden yürüttüğümüz çalışmalar ile ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızı toz ve çamurdan kurtarıyoruz. Yol çalışmalarını bu yıl 2018 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

"Mücadelemiz halkımızın rahatı için"

Cumhuriyet Mahallesi Demirbaba mevkiinde atık su şebeke hattı çalışmalarının başladığına dikkat çeken Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Vatandaş odaklı hizmetlerimiz her daim devam ediyor. Ergene’de yaşayan her vatandaş bizim vatandaşımız. Vatandaşımızın her derdi bizim derdimiz. Demirbaba Mahallemizdeki sorunu biz biliyor, çözüm yolları arıyorduk. Demirbaba mevkiinde yaşanan alt yapı sorununu Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak’a iletmemle birlikte çalışmaların startı verildi. Cumhuriyet, Yeşiltepe ve Sağlık Mahallesi başta olmak üzere her mahallemizde vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda projelerimizi hayata geçiyoruz ve geçirmeye de devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.