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21 Haziran 2017 17:41

Ergene’de yol yapım çalışmaları

11 ilçede altyapı çalışması yapılan yerlerde, eş zamanlı olarak sıcak asfalt ve beton yol (SSR) çalışmalarını sürdüren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, üstyapı hizmetlerini de tamamlıyor.

Ergene’de yol yapım çalışmaları

21 Haziran 2017 17:41


Ergene ilçesinde TESKİ tarafından içme suyu ve kanalizasyon hatları yenilenen ve yağmur suyu tahliye sistemi kurulan Ahmet Yasevi, İsmail Cem ve Cem Sultan caddelerinin kaldırımlarına yüksek dayanıklılık özelliğine sahip, estetik tasarımlı bordür ve kaldırım taşları döşendi. Yolların iki tarafında yapılan kaldırımların arasında dolgu çalışması yapıldı ve silindirlerle sıkıştırma işlemi uygulandıktan sonra beton serildi.


Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmaları günbegün yerinde takip eden Başkan Kadir Albayrak, “Yapılan üstyapı çalışmalarıyla birlikte cadde ve sokaklarımız yeni bir görüme kavuşuyor. 11 ilçemizde de altyapı projelerimizin büyük bölümünü hayata geçirdik. Üstyapı çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yaptığımız yüksek dayanıklılık özelliğine sahip kaldırım ve yollar, uzun yıllar bozulmadan kullanılabilecektir. Her şeyin en iyisin hak eden halkımıza hayırlı olsun” dedi.




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