Ergene'deki öğrencilere yetenek taraması

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ilk kez ilkokul 3. sınıf öğrencilerine yönelik yetenek taraması gerçekleştirildi. 25 spor uzmanı nezaretinde 947 öğrencinin yeteneği mercek altına alındı.

Ergene'deki ilkokul 3. sınıf öğrencilerinin yeteneklerinin belirlendiği ve hangi branşa daha yatkın olduğunun tespit edildiği proje kapsamında 3 gün boyunca tarama yapıldı. Ergene Yıldırım Beyazıt Han Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Besim Dede, Ergene Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı da katıldı.

Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı'dan yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi alan Kaymakam Kızıltoprak ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan başarılı organizasyonda emeği geçen tüm personele teşekkür etti.