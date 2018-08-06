Ergene’deki Tokat ve Amasyalılar tek çatı altında toplandı

Ergene’nin Velimeşe Mahallesi’nde yer alan lokal açılışına Ergene ilçesinde yaşayan Tokat ve Amasyalıların yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Candan Yüceer, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da katıldılar.

Ergene’nin Velimeşe mahallesinde yer alan belediye hizmet binasının altı katında yer alan ve daha önce Ergene Velimeşe Spor Kulübü’nün lokali olarak kullanılan dernek binası bundan böyle Ergene Tokat - Amasya Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği Lokali olarak Ergenelilere hizmet verecek.

Protokol üyelerince açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından lokalin açılışı yapıldı.