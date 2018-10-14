Ergene'den Bursa'ya 66 kültür seferi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde belediye tarafından bu sene Bursa'ya düzenlenen kültür gezilerine şu ana kadar 66 sefer yapılırken, 18 Eylül'de başlayan gezilere 2 bin 640 kişi katıldı.

Ergene Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından Bursa'ya düzenlenen kültür gezileri tüm hızıyla devam ediyor. Ergene'deki 17 mahalleden vatandaşların ücretsiz bir şekilde katılım sağladığı kültür gezileri kapsamında şimdiye kadar Ergene'den toplamda 2 bin 640 kişi Bursa'ya götürüldü. Vatandaşlar gezide Bursa'daki tarihi yerleri görme fırsatı yakaladı.

Bursa'ya düzenlenen gezilerden büyük mutluluk duyduklarını belirten Ergeneliler bu güzel gezi nedeniyle başta Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel olmak üzere kültür müdürlüğüne teşekkürlerini iletti.

Ergene Belediyesi Kültür Müdürlüğü, Bursa'ya ilerleyen günlerde 14 sefer daha yapılacağını bildirdi.