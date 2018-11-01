Ergene'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü kutlandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinin düşman işgalinden kurutuluşunun 96. yıldönümü coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtına çelenk sunma programıyla başlayan kutlama, Atatürk Çok Programlı Lisesinde gerçekleşen gösterilerle son buldu.

Ergene'nin düşman işgalinden kurutuluşunun 96. yıldönümü Marmaracık Mahallesi'nde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunma programıyla başladı. Çelenk törenine Ergene Kaymakam Vekili Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, Garnizon Komutanı Piyade Albay Nizamettin Alp, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Belediye Başkan Yardımcıları, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri mahalle muhtarları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Ergene Belediye Başkanlığının Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

1 Kasım Ergene'nin düşman işgalinde kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlama programı, Atatürk Çok Programlı Lisesinde gerçekleşen gösterilerle devam etti.

Sağlık Mahallesi'nde bulunan Atatürk Çok Programlı Lisesinde gerçekleşen kutlama programına Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştiren Ergene Kaymakam Vekili Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, "Bugün güzel Ergenemizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü. Kasım ayı Trakya'da yaşayanlar için farklı bir anlam taşır, Kasım ayı tüm Trakya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun vatanın bir parçası olduğu ayın tescilidir. Nihai olarak Trakya'mız Mondros Mütarekesi sonucunda Yunan güçlerinin buradan çekilmesiyle ilelebet bağımsızlığına kavuştu. 1952 ve öncesinde yaşanan bu olaylar bu toprakların kolay vatan olmadığının açık kanıtıdır. Türk milleti olarak bizim üzerimize düşen görev bu vatanda birlik ve beraberlik içinde yaşamak ve bu birlik beraberliğimizi sonsuza kadar sürdürmektir. Atatürk gençliğinin hedefi bilimsel düşünceden hiç ayrılmadan çağdaş uygarlığa ulaşmak olmalıdır. Bu vesileyle tarihte eşine zor rastlanılan bu büyük destanı yazan Türk milletini ve onun büyük önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını tüm şehit ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyor, tüm Ergeneli hemşehrilerimizin bu mutlu gününü kutluyorum" dedi.

Kaymakam Ünlüsoy'un ardından konuşan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Türk milletinin başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesinin önemli noktalarından biri olan, Ergene'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümünü, büyük bir heyecan ve coşku ile kutluyoruz. Milli bayramlarımızda olduğu kadar, Birinci Dünya Savaşı'nda, Anadolu ve Trakya'nın dört bir yanında işgal edilen topraklarımızı, kurtuluş savaşı neticesinde, düşmanların elinden kurtardığımız bu çok özel günlerimizi de, yurdumuzun her yerinde, coşku ile kurtuluş günlerimiz olarak kutlamaktayız. Düşman işgalinin sona erdiği, esaretin yerini özgürlüğe, umutsuzluğun yerini onurlu bir geleceğe bıraktığı gün olan 1 Kasım'da, aziz kahramanlarımızın verdiği mücadeleyi, yazdığı destanı, bir kez daha yüreklerimizde hissediyor, bizlere bıraktıkları mirasa, canla başla sahip çıkmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam ediyoruz. Tüm Ergeneli hemşehrilerimin, kurtuluş gününü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın kurtuluşu için canları pahasına mücadele eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi, rahmet ve şükranla anıyor, saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Atatürk Çok Programlı Lisesinde gerçekleşen kutlama programı öğrencilerin şiir ve müzik dinletileri ile son buldu.