Ergene'nin kardeş belediyesi bölgedeki iş adamları ile buluştu

Ergene Belediyesinin Makedonya'daki kardeş belediyesi Radovis Belediyesi Meclis Başkanı ve Meclis üyeleri, Ergene ve Çorlu'da çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

Radovis Belediye Meclis Başkanı Kole Çarakçiev ve Belediye Meclis üyelerinden oluşan heyet, Ergene Belediyesinin düzenlediği etkinliklere katıldı. Makedon heyet, Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Ayça Albayraktar eşliğinde Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret etti. Ziyarette Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Meclis Başkan Yardımcısı Umut Güngör, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Hüseyin Ersoy, Haluk Bayındır ve oda yöneticisi iş adamları da yer aldı. Ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla gerçekleşen ziyarette yatırımlar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Volkan, Makedonya'nın Türk yatırımları için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, “Türkiye ile Makedonya arasındaki tarihi ve kültürel bağlar iki ülke ilişkilerinde olumlu rol oynamaktadır. İki ülke arasında karşılıklı olarak gerçekleştirilen birçok üst düzey ziyaret ve bu ziyaretler vesilesiyle imzalanan çeşitli işbirliği anlaşmaları başta tarım, sağlık, güvenlik ve eğitim olmak üzere birçok alanda iki ülke ilişkilerinin gelişmesi için önemli zemin hazırlamıştır. Makedonya ile ticari ve ekonomik ilişkilerimiz her geçen gün gelişmektedir” dedi.

Türkiye ve Makedonya arasındaki dostluk bağının öneminden bahseden Radovis Belediye Meclis Başkanı Kole Charakchiev ise, Makedonya'nın ekonomisi, ticareti ve yatırım fırsatlarıyla ilgili bilgiler verdi. Charakchiev, “Trakya'nın en önemli kurumlarından bir tanesi olan Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda siz değerli iş adamlarıyla birlikte olmaktan son derece memnunuz. Makedonya, geçmişten bu güne tarım ülkesi olma özelliğini korumaktadır. Ülkenin en önemli ihracat ürünleri yiyecek, içecek, tütün, tekstil ürünleri, kimyasallar, demir, çelik, çimento, enerji ve ecza ürünleridir. Ülkemize seyahat edecek olan Türk vatandaşlarından 90 güne kadar vize istenmemesi hem turizm hem de yatırım açısından son derece önemlidir” diye konuştu.

Charakchiev, ziyarette Makedonya ve yatırım fırsatları hakkında da bilgiler verdi.