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25 Haziran 2018 12:50

Ergene’nin seçim sonuçları açıklandı

24 Haziran tarihinde gerçekleştirilen 27.

Ergene’nin seçim sonuçları açıklandı

25 Haziran 2018 12:50

dönem milletvekilliği genel seçimleri ile cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin oy verme ve oy sayım işlemleri tamamlandı.


129 sandıkta kayıtlı 45 bin 530 seçmenin bulunduğu Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde 41 bin 379 seçmen oyunu kullandı. 932 oyun geçersiz sayıldığı Ergene’de geçerli sayılan 40 bin 447 oyun 19 bin 262’si Muharrem İnce’ye çıkarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 15 bin 651 oy çıktı. Ergene’deki seçimde Meral Akşener 3 bin 1, Selahattin Demirtaş 2 bin 326, Temel Karamollaoğlu 124 Doğu Perinçek ise 83 oy aldı.


Ergene’nin milletvekilliği seçim sonuçlarında ise sandığa giden 41 bin 371 seçmenden 40 bin 413’ünün oyu geçerli sayıldı. AK Parti geçerli oyların 13 bin 418’ini alırken, CHP 15 bin 940 oy aldı. Ergene’de İYİ Parti 4 bin 820, HDP 3 bin 64, MHP 2 bin 751, Saadet Partisi 256, Vatan Partisi 95, Hür Dava Partisi 52, bağımsız aday Turan Arslan ise 17 oy aldı.




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