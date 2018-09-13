Ergene'nin yeni müftüsü görevine başladı

Ergene'nin yeni müftüsü Ali Osman Bayrak Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i makamında ziyaret etti.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'i önce ki gün Ergene İlçesine yeni atanan İlçe Müftüsü Ali Osman Bayrak ziyaret etti. Başkan Yüksel İlçe Müftüsü Bayrak'a yeni görevinde başarılar diledi.

Ergene İlçesine yeni atanan İlçe Müftüsü Ali Osman Bayrak önce ki gün Ergene Belediyesi Başkanı Rasim Yüksel'i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette İlçe vaizi Ramazan Tutal ve Marmaracık Merkez Camii İmam Hatibi Muhsin Değirmenci de yer aldı.

Gerçekleşen ziyarette Başkan Yüksel belediyenin yapmış olduğu ve devam eden projeleri hakkında İlçe Müftüsü Bayrak'a bilgiler verdi. Müftü Bayrak Ergene Belediyesi'nin yapmış olduğu projeleri yakından takip ettiğini ve bu projeleri takdirle karşıladığını belirtti.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel gerçekleşen ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirterek misafirlerine teşekkür etti.