Ergene’ye ilk aday adayı Mustafa Arslan

AK Parti Ergene İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda partisinin ilçe başkanı Hamdi Sarıer ve parti yöneticileri ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçen Mustafa Arslan Ergene Belediye başkanlığı için aday adaylığını açıklayan ilk isim oldu. Parti binasında düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti Ergene İlçe Başkanı Hamdi Sarıer yerel seçimler öncesinde hedeflerinin Ergene’de belediye seçimlerini kazanmak olduğunu ifade ederek bu hedefe yürüme adına pek çok ismin aday adayı olacağına inandığını söyledi.

Ergene Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan ilk isim olan Mustafa Arslan geçmiş dönemden belediye başkanlığı konusunda tecrübesi olduğunu bu birikimini Ergene’nin güzelleşmesi adına değerlendireceğini söyledi. Arslan başka aday adaylarının da olacağına inandığını bu sayının fazla olmasının AK Parti’nin Ergene’de seçim kazanmasına olan inancın göstergesi olacağını ifade etti.

Aday adaylığını erken açıklamasının bir dezavantaj olup olmayacağı yönündeki soruya da yanıt veren Ergene Belediye Başkan aday adayı Mustafa Arslan, “Ben bir yol açtım arkamdan gelenler muhakkak olacaktır. Bu durumun bir dezavantaj olacağını düşünmüyorum” dedi.

Ergene Belediye Başkanı olması durumunda ilk yapacağı işin kapıları kaldırmak olacağını da kaydeden Arslan, “1989 yılından 1999 yılına kadar Velimeşe’de belediye başkanlığı yaptım. O zaman da makamımın kapısı herkese açıktı Ergene Belediyesi’nde de söz veriyorum makamın kapısı herkese açık olacak. Belediyeye gelenler başkana merhaba diyerek geçecekler. Tüm personelin çalışma alanı şeffaf olacak. Kapalı kapılar ardından iş olmayacak” diye konuştu.

“Bana çok büyük eziyet ettiler, bunlar nasıl hesap verecekler”

Ergene Belediyesi’nin satışa çıkardığı arsalar konusunda da değerlendirmelerde bulunan Mustafa Arslan, “Şu anda üzüldüğüm durumlar var. Siyasetin içine yeniden girince daha iyi görüyorum. Velimeşemizde herhalde satacak yer kalmamış. Benden sonra İzzet kardeşim AK Parti’den belediye başkanlığı yaptı ve hatta bir iki parça yeri de belediyeye kazandırdı. Maalesef şu anda Vakıflar Mahallesi’nde bir çok yer satılıyor, günahtır. İnsanlara bu kadar zarar verilmez. Bu paraların nereye gittiği de belli değil. Ben burada hizmet yapıldığını da görmüyorum. Yolların durumunu söylemeye zaten gerek yok. Her ne kadar büyükşehir belediyesi de yapsa durum ortada” dedi.

“Nihayetinde bunların hesabı da verilecek” diyen Arslan, “Ben 10 yılın hesabını bunlara harfi harfine verdim. Bana gerçekten o kadar büyük eziyet ettiler ki bazı eski çalışma arkadaşlarım bilirler, benim hiçbir hatam olmadı. Kendi hatamdan dolayı ufak bir sıkıntı yaşadım. Bunlar nasıl hesap verecekler benim o günkü yaşadıklarıma baktığım zaman onu bilemiyorum ama kesinlikle milletin malına, milletin parasına dokunmak çok yanlış” şeklinde konuştu.