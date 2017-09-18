Ertuğrul Fırkateyni faciası 127’nci yıl dönümünde törenle anıldı

yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Vali Konağı Caddesi’nde bulunan Ertuğrul Fırkateyni Anıtı önünde düzenlenen törene Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara ve eşi de eşlik etti. Tören sahil dolgu alanında Ertuğrul Fırkateyni’nin hikayesini anlatan Ertuğrul 1890 filminin gösterimi ile devam etti.

Süleymanpaşa Belediyesi bir ilke daha imza attı. 16 Eylül 1890 yılında Japonya’ya ziyarette bulunan Ertuğrul Fırkateyni’nin dönüş yolunda batışı resmi bir törenle anıldı. Ertuğrul Fırkateyni, kaptanlığını Süleymanpaşa’nın Dedecik köyü doğumlu olan Yarbay Ali Bey’in yapması nedeniyle Süleymanpaşa ve Tekirdağ için büyük önem taşıyor.

Türk-Japon ilişkilerinin başlangıcında çok önemli bir yere sahip olan Ertuğrul Fırkateyni faciasının hatırlanması ve iki ülke arasındaki dostluk bağlarının güçlenmesi amacıyla düzenlenen anma törenine Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara ve eşi de katıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve eşi Belgin Eşkinat, Tekirdağ Vali Vekili Suat Yıldız, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt ve Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Ferhat Akın ile birlikte tören öncesi Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara ve eşini Tarihi Belediye Binasında ağırladılar.

Tören, Ertuğrul Fırkateyni faciasında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından Japonya Milli Marşı ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ertuğrul Fırkateyni ve Kaptan Yarbay Ali Bey hakkında bilgiler verilirken, tören anma konuşmaları ile devam etti.

İlk olarak Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat kürsüye gelerek konuşmasını gerçekleştirdi. Eşkinat, büyük bir facianın iki ülke arasında kopmaz bağlar oluşturduğunu ifade ederek, Türk-Japon dostluğunun geldiği noktada Ertuğrul Fırkateyni ve Yarbay Ali Bey’in önemine işaret etti. Eşkinat, “Ne mutlu ki bu anıt zamanında buraya dikilmiş ve biz bugün bu anıtın önünde bu anmayı gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra her yıl bu tarihte daha etkin bir şekilde Ertuğrul Fırkateyni’ni ve Yarbay Ali Bey’i anarak gelecek kuşaklara bu hazin hikayeyi ve beraberinde getirdiği Türk-Japon dostluğunu aktarmak istiyoruz. Japonya Başkonsolosumuza bizleri bu ilk anma töreninde yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Eşkinat’ın ardından Tekirdağ Vali Vekili Suat Yıldız kürsüye gelerek Ertuğrul Fırkateyni’nde şehit olan kahramanları saygı ile andığını belirterek anmayı düzenleyen Süleymanpaşa Belediyesine teşekkür etti.

Japonya Başkonsolosu Ehara da Ertuğrul Fırkateyni faciasının Japonya’da çok kişi tarafından bilindiğini ve önemli olduğunu belirtti. Tekirdağ’da bulunmaktan ötürü çok mutlu olduğunu ifade eden Başkonsolos Ehara, “127 yıl önce yaşanan bu hazin olay, iki ülkenin halkını birbirine yakınlaştırmıştır. Ertuğrul Fırkateyni faciasında Japon halkı Türk askerlerinin kurtarılması için büyük çaba harcamıştır. Bu faciadan 100 yıl sonra Irak-İran gerginliği sırasında Tahran’da bulunan yüzlerce Japonya vatandaşı, Türk Hava Yolları tarafından kurtarılmış ve güvenle ülkelerine ulaştırılmıştır. 2011 yılında Fukuşima’da yaşanan depremde Türk arama-kurtarma ekipleri son güne kadar Japonya’da kalarak yanımızda olmuştur. Yine Van depreminin ardından Van’a giden bir Japon vatandaşı, arama kurtarma çalışmaları sırasında maalesef hayatını kaybetmişti. Japon ve Türk halkları her zaman acılarını paylaşarak birbirlerinin yanında olan iki ulus olmuştur. Bu açıdan, bugün düzenlenen bu anma programında sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum. Önümüzdeki yıllarda bu dostluğun daha ilerilere gitmesini temenni ediyor, Ertuğrul Fırkateyni’nde hayatını kaybedenleri saygı ile yad ediyorum” diyerek konuşmasını noktaladı.

Konuşmaların ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Japonya Başkonsolosu Norio Ehara, Ertuğrul Fırkateyni ve Kaptan Yarbay Ali Bey Anıtı’na çelenk koydu.

Tören, sahil dolgu alanda Ertuğrul 1890 filminin gösterimi ile sona erdi. Başkonsolos burada bir konuşma daha yaparak Tekirdağlılara hitap etti ve Ertuğrul 1890 filmini Tekirdağlılarla birlikte izledi.