Eski hastaneden kalorifer peteklerini çalarken yakalandı

Olay, Yeni Mahalle’de bulunan eski devlet hastanesi binasında meydana geldi. İlçe merkezinde yaşayan H.Ç.’nin at arabasının çalan 4 şahıs, eski devlet hastanesi binasına gidip kalorifer peteklerini çalmak istedi.

Kalorifer peteklerini at arabasına yükleyen hırsızları, vatandaşlar fark edip polise ihbar etti. Olay yerine gelen polisleri gören şahıslar, at arabasını bırakıp yaya olarak kaçtı. 4 şahıstan biri gözaltına alındı.

Yakalanan M.Ç. isimli zanlı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.