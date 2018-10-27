Eski kurmay başkanına FETÖ tutuklaması

Tekirdağ il genelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilebilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında KHK ile ihraç edilen Kurmay Başkanı bir albay FETÖ'den tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içerisinde üst düzey askeri personelleri tarafından kullanılan operasyonel hat ile örgütsel faaliyette bulunan ve daha sonra 692 sayılı KYK ile ihraç olan ve son olarak Çorlu 5. Kolordu Komutanlığında Kurmay Başkanı olarak görev yapan Albay M.E. tutuklandı.

Bir kadında 'ByLock'tan tutuklandı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne ait kurumlarda görev yapan ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin kendi aralarında kullandığı 'ByLock' programını kullandığı iddia edilen E.K. isimli kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.