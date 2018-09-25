Eski Malkara Belediye Başkanı Keskin: “Beyaz tişört, beyaz gömlek giymekle çevreci olunmaz”

Eski Belediye Başkanı Salih Keskin, evinin yanı başındaki Camiatik Mahallesi Makine Sokak'ta bulunan çöp konteynırının çöp dolu vaziyetini ve yola yığılmış çöpleri basın mensuplarına gösterdi.

Çöp kokusu yüzünden evde duramadıklarını ifade eden Salih Keskin, “Buradan soruyorum; çevreci belediyecilik bu mu? Çevrecilik, çevre günlerinde beyaz tişört, beyaz gömlek giymekle olmaz. Çevrecilik, denetim yaparak, temiz tutarak olur. Temizlik işleri neden görevini yapmıyor, bunlar denetlenmiyor mu? Yoksa temizlik işçileri maaşlarını alamadığı için mi görevini yapmıyor? Buyurun görün, işte temiz Malkara!” diye konuştu.

Öte yandan, tepkiler üzerine çöplerin temizlendiği belirtildi.