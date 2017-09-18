Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 21:04

Eşkinat ilk ders zilini çaldı

2018 eğitim-öğretim yılı açılış törenine katılarak ilk ders zilini çaldı.

Eşkinat ilk ders zilini çaldı

18 Eylül 2017 21:04

Törende konuşan Eşkinat, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.


2017-2018 eğitim-öğretim yılı Süleymanpaşa’da Namık Kemal İlkokulu’nda düzenlenen açılış töreni ile başladı. Törene Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ünal Mamur, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda öğrenci velisi de katıldı.


Tören saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması ile başladı. Namık Kemal İlkokulu Müdürü Erhan Gündoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ünal Mamur, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Kaymakam Arslan Yurt konuşma yaparak yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dilediler.



“Bilim ve aklın ışığında düşünmesini bilen çocuklar yetiştirmeliyiz”


Kendisinin de ilkokulu Namık Kemal İlkokulu’nda okuduğunu ifade eden Eşkinat, yaptığı konuşmada, “Bilim ve aklın ışığında, çağın teknolojisini yakalamış, dünyanın dilini konuşan ama ana diline de hakim, düşünmesini bilen çocuklar yetiştirmek gerekiyor. Ben bu okulun mezunuyum ve Namık Kemal İlkokulu’nun mezunu olmaktan yaşamım boyunca her zaman gurur duydum. Burası geleneği olan özel bir okuldur. Namık Kemal İlkokullu olmak bir ayrıcalıktır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılının hepinize hayırlı olmasını diliyorum. Atatürk’ün çağdaş ilkelerini Namık Kemal’liler bugüne kadar taşımıştır, sonsuza kadar da taşımaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.


Konuşmaların ardından, şiirlerin okunması ve halk oyunu gösterileri ile törene devam edildi. Son sınıf olan dördüncü sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine hoş geldin çiçeğini törenle takdim etti.


Tören, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Kaymakam Arslan Yurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ünal Mamur ve Namık Kemal İlkokulu Müdürü Erhan Gündoğan’ın birlikte ilk ders zilini çalmasıyla sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
26
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç