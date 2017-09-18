Eşkinat ilk ders zilini çaldı

Törende konuşan Eşkinat, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını diledi.

2017-2018 eğitim-öğretim yılı Süleymanpaşa’da Namık Kemal İlkokulu’nda düzenlenen açılış töreni ile başladı. Törene Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ünal Mamur, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda öğrenci velisi de katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması ile başladı. Namık Kemal İlkokulu Müdürü Erhan Gündoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ünal Mamur, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Kaymakam Arslan Yurt konuşma yaparak yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dilediler.

“Bilim ve aklın ışığında düşünmesini bilen çocuklar yetiştirmeliyiz”

Kendisinin de ilkokulu Namık Kemal İlkokulu’nda okuduğunu ifade eden Eşkinat, yaptığı konuşmada, “Bilim ve aklın ışığında, çağın teknolojisini yakalamış, dünyanın dilini konuşan ama ana diline de hakim, düşünmesini bilen çocuklar yetiştirmek gerekiyor. Ben bu okulun mezunuyum ve Namık Kemal İlkokulu’nun mezunu olmaktan yaşamım boyunca her zaman gurur duydum. Burası geleneği olan özel bir okuldur. Namık Kemal İlkokullu olmak bir ayrıcalıktır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılının hepinize hayırlı olmasını diliyorum. Atatürk’ün çağdaş ilkelerini Namık Kemal’liler bugüne kadar taşımıştır, sonsuza kadar da taşımaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından, şiirlerin okunması ve halk oyunu gösterileri ile törene devam edildi. Son sınıf olan dördüncü sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencilerine hoş geldin çiçeğini törenle takdim etti.

Tören, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Kaymakam Arslan Yurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ünal Mamur ve Namık Kemal İlkokulu Müdürü Erhan Gündoğan’ın birlikte ilk ders zilini çalmasıyla sona erdi.