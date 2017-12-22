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22 Aralık 2017 14:24

Eşkinat: ‘Sarıkamış’ın acısı yüreklerimizde hiç dinmemiştir’

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Sarıkamış’ta donarak şehit olan 90 bin askerimizin 103.

Eşkinat: ‘Sarıkamış’ın acısı yüreklerimizde hiç dinmemiştir’

22 Aralık 2017 14:24

ölüm yıl dönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.


1. Dünya Savaşı sırasında Doğu Cephesi’nde yaşanan olayın acısının hiç dinmediğini ifade eden Başkan Eşkinat, “Osmanlı’nın 1. Dünya Savaşında en büyük kayıplardan birini yaşadığı yerdir Sarıkamış. Tek bir kurşun sıkmadan, düşmana değil doğaya kaybedilmiş bir mücadeledir. Bu acı 103 yıl geçmesine rağmen yüreklerimizde hiç dinmemiştir” dedi.



“Sarıkamış bir destandır”


90 bin askerimizin donarak şehit olmasının büyük bir destana dönüştüğünü dile getiren Başkan Eşkinat, “Sarıkamış, kışın en soğuk günlerinde yazlık kıyafetler ile kumanyasız, mühimmatsız vatanı için gözünü kırpmadan, arkasına bakmadan dondurucu soğuğa rağmen düşmanın üzerine yürüyen kahraman askerlerimiz yazdığı destandır” diye konuştu.



“Sarıkamış ve Çanakkale şehitleri Süleymanpaşa’da yaşayacak”


Sarıkamış’ın hatırasının gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması gerektiğinin altını çizen Eşkinat, “Bizler hep Çanakkale Savaşı’nı bir destan olarak anarız. Çanakkale’yi sahipleniriz. Ama Sarıkamış’ta da bir destan yazılmıştır ve orada da bizim dedelerimiz savaşmış ve şehit düşmüştür. Biz iki anıt yaparak ülkemizin kuruluşunda büyük önemi olan bu iki destanı Süleymanpaşa’da bir araya getirmek istedik. Bu nedenle Sarıkamış Şehitleri Anıtı’nı geçtiğimiz yıl hayata geçirdik. Çanakkale Anıtı’nı da bitirmek üzereyiz” açıklamasında bulundu.




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