Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2017 09:39

Eşkinat: “Tekirdağ’ı eski plaj alışkanlığına kavuşturacağız”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan ve Süleymanpaşa Belediyesi’nin şirketi Mutlukent A.

Eşkinat: “Tekirdağ’ı eski plaj alışkanlığına kavuşturacağız”

02 Temmuz 2017 09:39

Ş. tarafından işletilecek Gündal mevkisinde bulunan Kumbağ Halk Plajının açılışını yaptı.


Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın eşi Belgin Eşkinat ile birlikte katıldığı açılışa, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Gülferah Güral, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ İl ve Süleymanpaşa İlçe Kadın Kolları, Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyeleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.



“Bu kumsalların tamamen halkın kullanımına ait olduğunu herkese göstereceğiz”


Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, 4 yeni halk plajını daha açacaklarının altını çizdi. Eşkinat, “Bu bizim açtığımız ilk halk plajımız. Daha açacağımız 4 plaj var. Bu seri devam edecek. Bu kumsalların halkın olduğunun ve tamamen halkın kullanımına ait olduğunu dönem sonuna kadar herkese göstereceğiz.” dedi.



“Halkımızın rahatlıkla denizden yararlanması için bu projeyi hazırladık”


“Çok cüzi fiyatlar uygulanacak” diyerek Mutlukent A.Ş. tarafından işletilecek Kumbağ Halk Plajı ile ilgili bilgi veren Eşkinat, “Deniz kenarında oturan halkımızın rahatlıkla denizden yararlanması için bu projeyi hazırladık. Bu arada arıtmanın da Tekirdağ’da tamamlanmasıyla beraber aynı bizim çocukluğumuzda olduğu gibi bizim çocuklarımız da, bizim torunlarımız da rahat rahat denizden faydalanacaklar. Güneşten faydalanacaklar. Özellikle yaz tatilleri sonrası yavrularımız daha serpilmiş olarak okullarına devam edecekler” diye konuştu.



“Tekirdağ’ı eski plaj alışkanlığına kavuşturmuş olacağız”


Eşkinat Tekirdağlıların eski plaj alışkanlığını yeniden kazanacağını ifade etti projede çocukluğundaki günlerini yaşadığını belirtirken; “Daha 4 tane plajı ilave ederek dönemimizin sonunda Tekirdağ’ı eski plaj alışkanlığına kavuşturmuş olacağız. Ben de bir Tekirdağlı ve çocukluğunu burada geçirmiş biri olarak çocukluğumuzu yaşıyorum bugün” şeklinde konuştu.



“Hep beraber burayı temiz tutacağız”


Vatandaşlardan projelere sahip çıkmasını isteyen Eşkinat, “Bu şehrin kıymetini bundan sonra daha fazla bileceğiz. Önemli olan yapmak değil korumak. Vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin kendilerine ait olan bu plajları gözleri gibi sakınacağına eminim. Hep beraber burayı temiz tutacağız. İyi işleteceğiz ve birlikte kumunun da, güneşinin de, denizinin de tadını çıkaracağız.” İfadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    28°C
TEKİRDAĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 8 ŞEVVÂL 1438
  • 02 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:15
  • Güneş :05:35
  • Öğle :13:25
  • İkindi :17:26
  • Akşam :20:54
  • Yatsı :22:54
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!