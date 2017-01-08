Esnaftan para toplayarak karda aç kalan sokak hayvanlarını beslediler

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde birkaç genç, karlı havada sokak hayvanları aç kalmasın diye esnaftan para toplayıp mama aldı.

Muratlı’da yasayan birkaç genç, ilçe esnaflarından topladıkları parayla hayvan maması alıp, buzlu ve karlı havada aç kalan sokak hayvanlarını besliyorlar. Gençler, yaklaşık 3 gündür etkili olan soğuk havada ellerinden geldiğinde her köşe başını gezerek aç kalan hayvanları doyurduklarını söylediler. Beslenmedik köpek bırakmadıklarını ifade eden gençler, “Hayvanlar donma tehlikesine karşı aç kalmasınlar istedik. Bizde bu yüzden kendi cebimizden de üstüne koyarak tanıdığımız güvendiğimiz esnaflardan para topladık. Topladığımız paralarla sokak hayvanları için mama aldık. 3 gündür beslemediğimiz hayvan kalmadı. Sokak sokak gezip aç kalan hayvanları doyuruyoruz. Bu karlı ve soğuk günlerde hayvanlara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Çünkü böyle soğuklarda en çok onlar zarar görüyor, en çok onlar aç kalıyor. Bize düşen de onlara sahip çıkmak, onların karnını doyurmak. Bu konuda yardım eden herkese teşekkür ederiz” dediler.