Eşya dolusu kamyonette tehlikeli yolculuk

Olay, Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa-İstanbul yolu üzeri Baykallar mevkiinde meydana geldi. Gece geç saatlerde Tekirdağ’dan İstanbul yönüne giden kamyonette, bir vatandaşın malzeme dolusu eşyaların üzerinde yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü. Hiçbir tehlikeye aldırış etmeden yaklaşık 3 metreye erişen eşya dolusu kamyonette yolculuk yapan şahıs, zaman zaman zor anlar yaşayarak kamyonette bulunan eşyalara tutunup yolculuğuna devam etmeye çalıştı.

Kamyonetin kasasındaki eşyalara ve demir parmaklıklara tutunarak tehlikeli yolculuk yapan vatandaşın o zor anlarını gören diğer sürücüler, korna çalarak uyarıda bulundu. Kazaya davetiye çıkaran ve işçi olduğu tahmin edilen kişi, kamyonet kasasında vatandaşların şaşkın bakışları arasında gözlerden kayboldu.