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18 Eylül 2017 16:27

Ev hanımlarının kış hazırlıkları başladı

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde ev hanımları, kışlık yiyecek hazırlıklarına başladı.

Ev hanımlarının kış hazırlıkları başladı

18 Eylül 2017 16:27


Hayrabolulu kadınlar, ailelerinin kışlık salça, yufka, erişte, kuskus, tarhana yapımı ile biber, patlıcan ve domates kurutma işlemlerini bir araya gelerek, imece usulü yapıyor. Hayrabolu’da yaşayan ev hanımı Yücel Evin, evlerinde kışlık yiyecek hazırlıklarına başladıklarını belirterek, sofralarında doğal ürünleri tercih ettiklerini söyledi.


Kışa yoğun bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden ev hanımı Evin, "Komşularımızla birlikte kış ayında tüketeceğimiz salça, yufka, kuskus, erişte ve bunun yanı sıra kışlık yiyeceklerin kurutulması ve konservelerimizi, turşularımızı kendi bahçemizden topladığımız taze sebzelerden gönül rahatlığı içinde yaparak kışlık olarak hazırlayıp kilerlere saklıyoruz. Böylelikle kışlık yiyeceklerimiz şimdiden hazır oluyor" dedi.




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